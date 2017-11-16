YouTube, son dönemde artış gösteren çocuk istismarı ile baş etmekte zorluk çekiyor. Binlerce yorumun silinmesi ve videonun kaldırılmasına rağmen çocuk videolarının altında cinsel içerikli yorumlar bulunmaya devam ediyor.





Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'da özellikle son birkaç yıl içinde çocuk ve genç kullanıcı kitlesi büyük artış gösterdi. Çok fazla çocuk sosyal medya fenomeni ortaya çıkınca da pek çok çocuk, YouTube'a çeşitli videolar yüklemeye başladı.



Teknik olarak tüm YouTube kullanıcıları 18 yaşının üzerinde reşit bireylerdir. Alt yaş sınırı ise ebeveyn izni olmak koşulu ile 13'tür. Fakat sorun şu ki bu kurallara genellikle uyulmaz.



Ne yazık ki YouTube'un son dönemlerde en büyük sorunu artan çocuk istismarı yorumları. Binlerce türü bilinmeyen YouTube kullanıcısı, çeşitli çocuk videoları altına cinsel yorumlarda bulunuyor.



YouTube, Çocuk İstismarı Nedeniyle Başı Büyük Dertte!



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Örnek olarak; Eylül ayında 8-9 yaşlarındaki iki kız çocuğunun jimnastik yaptığı 10 dakikalık bir ev yapımı video YouTube yüklendi. Video son derece masum olmasına karşın altına gelen yorumlar, sosyal medyanın jimnastik yapan iki kız çocuğu için dahi tehlikeli olduğunu ortaya koydu.



Bazı kişiler kızların vücutları ile ilgili yorumlar yaparken bazı kişiler doğrudan cinsel istismar içeren yorumlar yaptılar. Bazı 'yetişkin' bireyler ise iletişime geçmek için telefon numaralarını istediler.



Bu tip taciz yorumlarının artması nedeni ile YouTube bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve politikalarını ihlal eden yorumları ve videoları kaldırmak için ekiplerin 24 saat boyunca kötüye kullanım bildirimlerini incelediğini belirtti.



YouTube, Çocuk İstismarı Nedeniyle Başı Büyük Dertte!



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Tüm büyük platformlar gibi YouTube'da otomasyon haricinde politikalara aykırı içerikleri belirlemek ve kaldırmak için kullanıcı şikayetlerini göz önünde bulunduruyor. YouTube'un açıklamasına göre sadece 2015 yılında 92 milyondan fazla video kötüye kullanım nedeni ile kaldırılmış.



Dev bir platforma sahip olduğunuzda mükemmele ulaşmak da kolay olmuyor. Google ekipleri tüm şikayetleri değerlendirmek için 24 saat çalışıyor olmasına karşın hala binlerce cinsel taciz içeren yorum, çocuk videolarının altında bulunmaya devam ediyor.



KAYNAK: http://www.webtekno.com/youtube-un-basi-mide-bulandirici-cocuk-istismari-yorumlar-nedeniyle-buyuk-dertte-h36564.html



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