YouTube Bildirimlerini İstediğiniz Saate Nasıl Ayarlarsınız?

Akıllı telefon kullanıcıları kimi zaman uygulamaların sürekli olarak bildirim göndermelerinden rahatsız olabiliyorlar. Neyseki bildirimler yönetilebiliyor ve istemediğiniz bildirimleri kapatabiliyorsunuz. YouTube ise sunduğu özelleştirilebilir bildirim özelliği sayesinde mobil uygulama bildirimlerini kapatmak istemeyen kullanıcılarına son derece uygun bir çözüm sunmuş oluyor.

YouTube'da bildirimleri özelleştirme işlemi nasıl yapılır?

Her şeyden önce YouTube uygulamasının bildirim ayarlarının tamamen kapalı olmadığından emin olmanız gerekiyor. Eğer bildirimleri kapattıysanız akıllı telefonunuzun 'Ayarlar' bölümünden YouTube bildirimlerini açmalısınız. Bildirimleri açtıktan sonra işlemlere başlayabilirsiniz.

YouTube bildirimlerinizi özelleştirmek için yapmanız gereken ilk şey YouTube uygulamanızın sağ üst kısmında bulunan 'hesabınız' kısmına gitmek. Profil fotoğrafınızın üzerine dokunduğunuz zaman "Ayarlar" alt menüsüne ulaşmanız ve burada da "Bildirimler" bölümüne dokunmanız gerekiyor.

Bildirimler sayfasına gittikten sonra ayarların detaylı olarak anlatıldığı ve hangi bildirim ayarlarının aktif olduğunu denetleyebileceksiniz. İlgili bölüm şöyle görünüyor olacak;

Burada bulunan bildirim seçeneklerini kullanarak YouTube'un akıllı telefonlarınıza göndereceği bildirimleri özelleştirebilirsiniz. Ancak bu seçeneklerin arasında bulunan bir ayar, YouTube'un diğer uygulamalardan farkını ortaya koyuyor diyebiliriz. Bildirim ayarlarınızın en üst kısmında bulunan "Planlı özet" seçeneği, sizin için uygun olan bir saati belirlemenizi ve o saat geldiği zaman YouTube'dan bir bildirim almanızı sağlıyor. Bu bildirime tıkladığınız zaman, belirlemiş olduğunuz seçeneklerle ilgili içerikler gösteriliyor.

Bir başka deyişle YouTube, gün içinde sürekli olarak bildirim almak istemeyen mobil kullanıcılarına, günlük bülten alma imkanı sunuyor. İşin güzel tarafı, bu günlük bültenin içeriğinde neler olacağını ve ne zaman yayınlanacağını siz belirliyorsunuz.