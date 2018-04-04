Youtube Ana Merkezinde Silahlı Olay: 1 Ölü, 3 Yaralı - San

ABD'nin California eyaleti San Bruno kentinde yer alan YouTube ana binasında yerel saat ile öğlen 12.50 sularında bir kadın tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişiyi yaraladıktan sonra kendini öldüren saldırganın henüz kimliği belirlenemedi.

Olay anından tüm çalışanların hızlı bir şekilde binayı terketmesi sağlandı. Yaklaşık iki yüz çalışanın ise polislerin silahları başlarının üzerinde tutularak binayı boşaltması sağlandı.

Yaralılar hakkında bilgi veren San Francisco şehir hastanesinden Brent Andrew, 36 yaşında bir erkek, 27 ve 32 yaşlarında kadın yaralıların ikisinin durumlarının ağır olduğunu söyledi.

YouTube binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Onlarca polis aracı ve ambulans çevrede hazır bekletildi.

Aynı zamanda YouTube'un sahibi olan Google'dan ise Twitter üzerinden açıklama geldi. Açıklamada, YouTube şirketinin yetkililerle koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.