YouTube'a Kanal Gizleme ve Daha Pek Çok Yeni Özellik Geliyor

2005 yılından beri hizmet vermeye devam eden video paylaşım platformu YouTube, kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özelliklerle kullanıcılarının ilgilendikleri tarzlardaki videolara erişmesini kolaylaştırmak isteyen YouTube, yeni özelliklerini resmi blog sayfası üzerinden paylaştı. Dilerseniz gelin bu yeni özelliklere daha yakından bakalım;

YouTube'un bugün iOS ve Android kullanıcılarına sunacağı güncellemeyle birlikte getireceği özelliklerden ilki, ilgilenmediğiniz kanallardan gelecek olan önerileri gizleme. Aslına bakacak olursak buna benzer bir özellik hali hazırda mevcut. Eğer YouTube'un önerilen videoları arasında gezerken bir video ilginizi çekmiyor ya da görmek istemiyorsanız, video başlığının yanında bulunan simgeye dokunduğunuz zaman 'İlgilenmiyorum' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçenek, önerilen videolarda bulunan o videoyu kaldırıyor. Ancak yeni getirilen özellik ise bu videonun sahip olduğu kanalı sizin akışınızdan kaldırıyor. Bu da aynı kanala ait olan diğer videoları da görmemenizi sağlıyor. İlgili videonun ait olduğu YouTube kanalını hayatınızdan çıkarmış oluyorsunuz.

YouTube'un sunduğu yeni özelliklerden bir tanesi ise önerilen videolar hakkındaki bilgilendirmelerle ilgili. Aslında YouTube, kullanıcılara yaptığı önerileri, daha önce izlenen videolara dayanarak oluşturuyor. Ancak bundan sonra kullanıcılar, bir videonun neden önerildiğine dair daha detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Bu özellik, YouTube'un iOS sürümüne getirilecek ilk güncellemeyle devreye girecek. Android kullanıcıları ise bu özelliği kullanmak için biraz daha bekleyecekler.

Bu özelliklere ek olarak geçtiğimiz günlerde haber yapmış olduğumuz YouTube'un anasayfanıza getirdiği filtreleme özelliği de Android kullanıcılarının hayatına girmeye hazırlanıyor. Anasayfanızda göreceğiniz konu başlıklarına göre videoları filtreleyebilmenize yarayan bu özellik, ne yazık ki şimdilik sadece İngilizce dil desteğine sahip olacak ve ilerleyen zamanlarda da iOS uygulamasına dahil edilecek. Bu konuyla ilgili olarak da daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili haberimizi inceleyebilirsiniz.

YouTube'un bu yeni özelliklerini nasıl bulduğunuzu bizlerle paylaşabilirsiniz. Buna ek olarak siz YouTube'a hangi özelliğin gelmesini isterdiniz?