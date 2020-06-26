YouTube'a 15 Saniyelik Videolar Geliyor! Şimdi TikTok Düşünsün
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YouTube'a 15 Saniyelik Videolar Geliyor! Şimdi TikTok Düşünsün

Popüler video paylaşım ve izleme platformu YouTube'un yeni hamlesi TikTok'u tahtından edebilir. Google, yaptığı duyuruda kullanıcıların mobil cihazda 15 saniye uzunluğunda videolar kaydetmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladığını söyledi.

YouTube'a 15 Saniyelik Videolar Geliyor! Şimdi TikTok Düşünsün
26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:27

Popüler video paylaşım ve izleme platformu YouTube'un yeni hamlesi TikTok'u tahtından edebilir. Google, yaptığı duyuruda kullanıcıların mobil cihazda 15 saniye uzunluğunda videolar kaydetmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladığını söyledi. Bu, TikTok'un yanı sıra Instagram'ın yeni TikTok klonu Reels ile aynı süre. Detaylar haberimizde.

15 Saniyelik YouTube Videoları Geliyor!

Dünya genelindee 800 milyonu aşkın kullanıcısı bulunduğundan TikTok, Google, Facebook ve diğer devlerin hedefinde. Facebook'un ardından Google da hızla yükselen sosyal ağ platformu TikTok'u yerinden etmek için harekete geçti. Şirket, kullanıcıların mobil yükleme akışında "video oluştur" seçeneğini göreceklerini söylüyor. TikTok'a benzer şekilde, kullanıcılar kayıt butonuna basılı tutarak videolarını kaydedececek, tekrar dokunarak veya butondan ellerini çekerek kaydı sonladıracak. Bu işlem, 15 saniye uzunluğunda video çekimi yapılana kadar tekrarlanacak. Kayıt tamamlandığında, YouTube klipleri birleştirecek ve tek bir video olarak yükleyecek. Diğer bir deyişle aynı TikTok'taki gibi… Yalnız 15 saniyeden uzun süreli video kaydetmek isteyen kullanıcılar bunu doğrudan YouTube mobil uygulamasından yapamayacak, galeriden yüklemeleri gerekecek.

Hikaye Olarak Yüklenmeyecek

YouTube, testle ilgili başka detay paylaşmadı. Örneğin, daha fazla kontrol veya filtre, efekt, müzik, artırılmış gerçeklik gibi kısa videolarda uygulanabilenecek özellikler veya video hızını değiştirme gibi butonlar içerecek mi bilinmiyor. TikTok videolarında bunlar uygulanabiliyor. Öte yandan, videoların Hikaye olarak yüklenmeyeceği belirtildi ancak 15 saniyelik videoların YouTube uygulamasında nasıl keşfedilebileceğine ilişkin detay sunulmadı.

Daha Fazla Özellik Test Aşamasında

YouTube, yeni deneysel özelliğin hem Android hem de iOS'da az sayıda içerik üreticisi grup tarafından test edildiğini söylüyor. Birkaç özeliğin daha beta testinde olduğunu belirten YouTube, yeni uygulamaya ilişkin "Her zaman, insanların kendileri için en önemli videoları daha kolay bulmaları, izlemeleri, paylaşmaları ve etkileşimde bulunmalarına yardımcı olmanın yollarını deniyoruz. Kullanıcıların kısa videoları keşfetmeleri ve oluşturmaları için birkaç farklı aracı test ediyoruz. Bu, YouTube'da her zaman yaptığımız birçok denemeden biri ve bu denemelerle ilgili geri bildirimlere göre özellikleri daha detaylı olarak ele alacağız.

Kaynak: Tamindir

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