YouTube 10 Dakika Sınırını 8'e Düşürüyor Youtube'a içerik üreten kullanıcılar videolarının 10 dakikadan uzun olması halinde videolarının ortasına reklam ekleyebiliyor. YouTube 10 dakika sınırı son yapılan açıklama ile birlikte 8 dakikaya düşüyor.

Youtube'a içerik üreten kullanıcılar videolarının 10 dakikadan uzun olması halinde videolarının ortasına reklam ekleyebiliyor. YouTube 10 dakika sınırı son yapılan açıklama ile birlikte 8 dakikaya düşüyor.

YouTube 10 Dakika Sınırı Nedir? Youtube 10 Dakika Sınırı 8 Oluyor!

Youtube, içerik üreticileri tarafından hazırlanan ve 10 dakikadan uzun olan videoların ortasına reklam eklenebilmesine izin veriyor. Şirket son yaptığı değişiklik ile bu sınırı 8 dakikaya çekecek. Böylece 8 dakikadan uzun videoların ortasına reklam eklenebilecek.

Youtube tarafından yapılan açıklama şu cümlelere yer verildi:

"Şu anda yalnızca 10 dakikadan uzun içeriklerde videonun ortasında gösterilen reklamlar kullanılabiliyor. Temmuz sonundan itibaren 8 dakikadan uzun videolarda videonun ortasında gösterilen reklamlar kullanılabilecek. Bu değişiklik kapsamında, videonun ortasında gösterilen reklamlar, daha önce bu reklamları devre dışı bırakmış olabileceğiniz videolar da dahil olmak üzere mevcut ve uygun olan videolar ile gelecekte yükleyeceğiniz videolarda etkinleştirilecektir. Videonun ortasında gösterilen reklamların zaten etkinleştirildiği videolar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Videonun ortasında gösterilen reklamlar, izleyici deneyiminiz ve para kazanma potansiyeliniz arasında bir denge kurmak için videonuzdaki doğal aralara otomatik olarak yerleştirilecek. Videonun ortasında gösterilen reklamları kullanmaya başladıktan sonra isterseniz devre dışı bırakabilir veya videolardaki yerleşimi kendiniz ayarlayabilirsiniz."

Sizler yapılan değişiklik hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Tamindir