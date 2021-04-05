Youssoufa Moukoko sezonu kapattı
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Youssoufa Moukoko sezonu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Youssoufa Moukoko sezonu kapattı

Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Youssoufa Moukoko sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında görev alamayacak.

Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Youssoufa Moukoko sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında görev alamayacak.

Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Youssoufa Moukoko, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Moukoko'nun ayak bağlarındaki sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı bildirildi. 16 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile oynanan mücadelede sakatlık yaşamıştı. Kamerun asıllı Alman forvet bu sezon 14 müsabakada 3 gol kaydetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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