Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Medipol Başakşehir, yeni orta saha hamlesini Malatya'dan yaptı. Adı Galatasaray ve Avrupa kulüpleriyle de anılan 22 yaşındaki Burundili orta saha Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.Oyuncunun maliyetiyle ilgili açıklamaların yarın gün içinde İstanbul ekibi tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı