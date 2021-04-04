Youssouf Ndayishimiye eski takımına karşı

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu zorlu mücadele, turuncu-lacivertli futbolcu Ndayishimiye için ayrı bir önem taşıyor. Devre arasında Malatya temsilcisinden İstanbul ekibine transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı 11'de sahaya çıktı.

Youssouf, Başakşehir'le 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı