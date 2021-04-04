Youssouf Ndayishimiye eski takımına karşı
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Youssouf Ndayishimiye eski takımına karşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Youssouf Ndayishimiye eski takımına karşı

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı.

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Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu zorlu mücadele, turuncu-lacivertli futbolcu Ndayishimiye için ayrı bir önem taşıyor. Devre arasında Malatya temsilcisinden İstanbul ekibine transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı 11'de sahaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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