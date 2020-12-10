Young Boys - Cluj Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Young Boys - Cluj Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Young Boys - Cluj maçıdır. Peki Young Boys - Clujmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

YOUNG BOYS - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Young Boys - Cluj maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

YOUNG BOYS - CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Young Boys - Cluj maçını Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.

YOUNG BOYS - CLUJ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İsviçre Stadyumu, Bern'da oynanacak.