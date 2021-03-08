Younes Belhanda: "Yanlış anlaşıldım"
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Younes Belhanda: "Yanlış anlaşıldım"

08.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:53
Younes Belhanda:

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" dedi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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