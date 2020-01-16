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Younes Belhanda: "Takımda kalacağım"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, takımda kalacağını açıkladı.

16.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:34
Younes Belhanda:

'ın yıldız futbolcusu , takımda kalacağını açıkladı.


Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, devre arası transfer döneminde takımda kalacağını açıkladı. Belhanda, sosyal medya hesabından bir basın mensubunun Galatasaray'da kalacağı yönünde yazdığı gönderinin altına cevap verdi. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, "Ben de bahse girerim kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım" dedi.


29 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.


Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıkan Belhanda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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