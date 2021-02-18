YouGov espora giriş yapıyor!
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YouGov espora giriş yapıyor!

18.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:47
YouGov espora giriş yapıyor!

İngiltere merkezli anket ve veri

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=yougov">şirketi YouGov "Global Fan Profiles" adı verdiği bir araçla espora giriş yaptığını duyurdu!

Global Fan Profiles adı verilen araç aracılığıyla dünyadaki tüm hayran kitlelerine ulaşmak mümkün hale geliyor. Buna ek olarak dünya çapında 200 lig, 50 etkinlik, 45 oyun ve 2000 espor takımının verilerine de ulaşabilmek mümkün. Kullancılar belirtilen ligler, etkinlikler, oyunlar ve espor takımları arasında hızlı bir şekilde karşılaştırma da yapabiliyor ve böylece analiz etme süresi minimuma indiriliyor.

Uygulama arayüzü ise genel olarak sponsorların ve pay sahiplerinin kullanımına uygun olarak tasarlanmış. Sponsorlar ve pay sahipleri tek tık ile hayran kitlelerine ve diğer içeriklere ulaşabiliyor.

Global Fan Profiles yıllık ve düzenli olarak yapılan 300.000 görüşme baz alınarak düzenlenmiş. Uygulama, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Brezilya, Almanya, Güney Kore ve Malezya da dahil olmak üzere 32 önemli espor pazarındaki hayran kitlesinin boyutu, tutumu ve davranışları hakkında fikir veriyor.

YouGov Espor ve Oyun Şefi Nicole Pike ise şunları söyledi:

YouGov espora giriş yapıyor!

Kaynak: Playerbros

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