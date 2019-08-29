Youcef Belaili kimdir? (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

29.08.2019 10:51

Cezayir basınında yer alan habere göre Galatasaray Youcef Belaili için transfer hamlesinde bulundu. Sağ kanatta oynayan Cezayirli futbolcunun ismi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Youcef Belaili kimdir, kaç yaşındadır?

YOUCEF BELAİLİ KİMDİR?

Youcef Belaili, 14 Mart 1992'de doğdu. Doğduğu şehir Oran'da futbola başladı. CABBA U 21 takımından MC Oran'a 2010 yılında geçti.

2012 yılında Tunus'taki Esperance takımına transfer oldu. 2 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına imza attı. Cezayir'in USM Alger takımına ise 2014 yılında geçti. Sonrasında Fransa'nın SCO Angers takımında 2017-2018 sezonunda oynadıktan sonra Esperance takımına geri döndü.

2010'da UNAF U 23 turnuvasına çağrıldı. Bu turnuvada Kamerun maçında bir gol attı. 2011'de CAF U 23 turnuvasında Cezayir kadrosunda yer aldı.

DOPİNG ALDIĞI İÇİN UZAKLAŞTIRMA ALDI

Eylül 2015'de CAF şampiyonlar liginde yapılan doping testi sonrasında iki yıl futboldan uzaklaştırdı. Bununla birlikte, Mart 2016'da FIFA, 19 Eylül 2019'a kadar dünya çapında başvuruda bulunmaları için dört yıllık bir yasak verdiklerini doğruladı.