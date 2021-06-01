YOTEL Istanbul Havalimanı "Travellers's Choice" ödülüne layık görüldü
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YOTEL Istanbul Havalimanı "Travellers's Choice" ödülüne layık görüldü

YOTEL Istanbul Havalimanı 'Travellers's Choice' ödülüne layık görüldü
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

YOTEL Istanbul Havalimanı, dünyanın en prestijli seyahat sitelerinden biri olan Tripadvisor tarafından her yıl misafirlerin verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla belirlenen "Travellers's Choice" ödülüne layık görülerek, dünyanın en iyi otelleri arasında ilk yüzde 10'luk dilimde gösterildi.

YOTEL Istanbul Havalimanı, dünyanın en prestijli seyahat sitelerinden biri olan Tripadvisor tarafından her yıl misafirlerin verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla belirlenen "Travellers's Choice" ödülüne layık görülerek, dünyanın en iyi otelleri arasında ilk yüzde 10'luk dilimde gösterildi.

YOTEL'den yapılan açıklamada, Istanbul Havalimanı ana terminali içerisinde kara tarafında YOTEL ve hava tarafında YOTELAIR otelleriyle faaliyet gösteren YOTEL Istanbul Havalimanı'nın Tripadvisor tarafından her yıl verilen "Travellers's Choice" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, otelin bu yılki ödüllerde dünyanın en iyi otelleri arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldığı ifade edildi.

Birinci sınıf lüks havayolu seyahatı kavramını fonksiyonel, modern ve yüksek teknolojik alt yapı ile birleştirerek kendine özgü bir tasarım anlayışına sahip olan YOTEL'in, İstanbul Havalimanı'nda yer alan kara tarafındaki otelinde 171, hava tarafındaki YOTELAIR'de ise 280 kabin olmak üzere iki ayrı birimde toplam 451 oda ile premium ve birinci sınıf süitlerde misafirlerini ağırladığı aktarılan açıklamada, tasarımı ve kullandığı teknolojiyle geleneksel otellerden ayrışan YOTEL'in, bu iki unsuru kullanarak geliştirilen rahatlık ve konforun yanı sıra, yenilikçi deneyimlerle misafirlere ihtiyaç duydukları her şeyi sunduğu kaydedildi.

Lüks otellerin vazgeçilmez unsurlarını daha küçük alanlara akılcı bir şekilde taşıyarak birinci sınıf lüks kabin konseptini, konaklama deneyimine taşıyan ve yolcu ihtiyaçlarını merkeze alarak tasarlanan YOTEL'in, ortak çalışma, toplantı ve spor alanları ile talep gören lokasyonlarda değer ve topluluk duygusu sunduğu belirtilen açıklamada, premium kabinlerde YOTEL'in özel ayarlanabilir SmartBedTM yatakları, canlandırıcı yağmur duşları, akıllı TV'ler, çoklu güç ve USB noktaları ile kolay bağlantı özelliklerinin bulunduğu ifade edildi.

Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunuluyor

İstanbul Havalimanı'nın 7 numaralı giriş kapısının karşısında konumlanan YOTEL Istanbul Havalimanı'nın, kara tarafında, güvenlik ve pasaport kontrolünden önce kolay erişim imkanı sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabin görünümlü modern, stil sahibi ve minimal oda konseptine sahip YOTEL Istanbul Havalimanı, geleneksel Türk mutfağı ve uluslararası lezzetlerin füzyonundan oluşan menüsüyle Komyuniti Restaurant'a ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 200 kişiye kadar ağırlama kapasitesi bulunan toplantı salonları ve formunu korumaya titizlik gösterenler için bir GYM alanı sunan YOTEL, havalimanında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda alternatif oluşturuyor.

Erken saatte ya da ertelenen uçuşları olanlar kara tarafındaki YOTEL Istanbul'u tercih edebilecekleri gibi uluslararası aktarma uçuşunu bekleyen ya da önceden check-in'lerini yaparak bagajlarını vermiş ve pasaport kontrolünden geçmiş yolcular için de uçak kalkış kapılarından sadece birkaç dakika uzaklıkta konumlanan YOTELAIR Istanbul, dinlenmek, verimli bir uyku uyumak veya sadece tazelenmek isteyenleri ağırlıyor.

Duty free alanındaki alışveriş noktalarına yakın konumlanan YOTELAIR Istanbul, istenirse bir gün ya da sadece birkaç saat geçirmek için ziyaret edenlere seyahatlerinde güvenli, eğlenceli ve konforlu bir mola imkanı sunuyor. İhtiyacı konaklamak yerine sadece tazelenmek olanlar ise YOTELAIR Istanbul'un dilerse sadece Lounge alanından ve burada bulunan yağmur duşlarından yararlanabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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