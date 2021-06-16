YOTEL Istanbul Havalimanı'nda, Lezzet Festivali YOFest'21 başladı
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YOTEL Istanbul Havalimanı'nda, Lezzet Festivali YOFest'21 başladı

YOTEL Istanbul Havalimanı'nda, Lezzet Festivali YOFest'21 başladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Uluslararası otel zinciri YOTEL'in 7 ülke ve 13 şehirde faaliyet gösteren 18 otelinin 10'unda, YOFest'21 başladı.

Uluslararası otel zinciri YOTEL'in 7 ülke ve 13 şehirde faaliyet gösteren 18 otelinin 10'unda, YOFest'21 başladı.

YOTEL'den yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı ana terminali içerisinde kara tarafında YOTEL, hava tarafında da YOTELAIR otelleriyle faaliyet gösteren YOTEL Istanbul Havalimanı'nda, YOFest'21 adı altında çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, haziranda başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek festivalde, farklı konseptlerdeki lezzet serilerinin en az bir hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

YOTEL'in bütün dünyadaki otelleri, festival boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerde bulundukları ülkenin özgün tatlarını öne çıkaracakları ifade edildi.

Türkiye'deki festivalin takviminde çeşitli etkinliklerin yapılacağı açıklamada, detayların www.yotel.com sitesinde yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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