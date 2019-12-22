Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü
Haberler » Dünya » Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü - Haberler

Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü

Bir haftalık misyona gönderilen Starliner yaklaşık 50 saat boyunca Dünya etrafında 33 tur attıktan sonra yerküreye geri döndü. Fırlatma testiyle, insan ulaşımına başlamadan önce uzay aracının denenmesi ve UUİ'deki personele Noel hediyelerinin gönderilmesi amaçlanıyordu.

22.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:05
Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü

ABD havacılık ve uzay şirketi 'in yörüngeye planlandığı gibi yerleşemeyen Starliner kapsülü New Mexico eyaletindeki çöl alana başarıyla iniş yaptı.


20 Aralık'ta Cape Caneveral Üssü'nden fırlatılan insansız kapsül yanlış yörüngeye geçip rotayı tutturamayınca Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğu yarıda kesildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler