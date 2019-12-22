Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü
Bir haftalık misyona gönderilen Starliner yaklaşık 50 saat boyunca Dünya etrafında 33 tur attıktan sonra yerküreye geri döndü. Fırlatma testiyle, insan ulaşımına başlamadan önce uzay aracının denenmesi ve UUİ'deki personele Noel hediyelerinin gönderilmesi amaçlanıyordu.
ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in yörüngeye planlandığı gibi yerleşemeyen Starliner kapsülü New Mexico eyaletindeki çöl alana başarıyla iniş yaptı.
20 Aralık'ta Cape Caneveral Üssü'nden fırlatılan insansız kapsül yanlış yörüngeye geçip rotayı tutturamayınca Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğu yarıda kesildi. Euronews.com'da Görüntüle