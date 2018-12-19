Yorumcu Cem Dizdar, VAR Sistemine İsyan Etti: Al Sana Adalet, Çocuğun Kalbini Kırdın
Beşiktaş-Trabzonspor maçında Dorukhan'ın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesi gündemden düşmüyor. Yorumcu Cem Dizdar, "Al sana adalet. Böyle adalet tesis edilir mi? Kırdın ya, çocuğun kalbini kırdın." dedi.
Yorumcu Cem Dizdar, Beşiktaş-Trabzonspor maçının ikinci yarısında Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor ağlarına attığı golün Video Yardımcı Hakem sistemi tarafından iptal edilmesini yorumladı. TRT Spor ekranlarında konuşan Dizdar, ilginç bir yorumda bulundu.
"VAR, ÇOCUĞUN HAYALLERİNİ YIKTI"
Cem Dizdar, "VAR, çocuğun hayallerini yıktı. İncitti çocuğu. Adalet, adalet dedin, al sana adalet. Böyle adalet tesis edilir mi? Kırdın ya, çocuğun kalbini kırdın. İyi mi oldu yani, adaletli mi oldu?" dedi.
YORUMLAR (15)
-
ama pozisyon ofsayt yapacak birşey yok gol sayılsaydı trabzonsporlu futbolculara haksızlık olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ah canım kıyamam sana cem abın sana ne düşkunmış cem bey kendıne gel bu ulkede kupalar el deyıştırdıler sen takıldığın yere bak yarın yine golunu atar o sen penatı olmiyanı verdıler onu gerı getıre bilirmısınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
laf olsun torba dolsun boş boş konusuyor işteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Cem Dizdarı severim ve çoğu zaman da izlerim. genelde hakemlere bulaşan yorumculardan değildir. ama bu sene Var ve tff Galatasaray'ı kıyım kıyım doğrarken maalesef yine Galatasaray'ı suçlamıştır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ne demek istiyor gol nizamiydi vermediler mi ne sacmaliyor rüya ,hayal sarhos olmadan tv programi yapilmiyor galibaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır