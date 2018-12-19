Yorumcu Cem Dizdar, VAR Sistemine İsyan Etti: Al Sana Adalet, Çocuğun Kalbini Kırdın

Yorumcu Cem Dizdar, Beşiktaş-Trabzonspor maçının ikinci yarısında Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor ağlarına attığı golün Video Yardımcı Hakem sistemi tarafından iptal edilmesini yorumladı. TRT Spor ekranlarında konuşan Dizdar, ilginç bir yorumda bulundu.

"VAR, ÇOCUĞUN HAYALLERİNİ YIKTI"

Cem Dizdar, "VAR, çocuğun hayallerini yıktı. İncitti çocuğu. Adalet, adalet dedin, al sana adalet. Böyle adalet tesis edilir mi? Kırdın ya, çocuğun kalbini kırdın. İyi mi oldu yani, adaletli mi oldu?" dedi.