Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı
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Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı

Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı.

Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen, her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak meraya otlatmaya götürdü. Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen, bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen, yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı. O anları ise yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Galip Arkesen, "O gün araziden geliyordum. Hayvanımdan bir tanesi yorulmuş yorgun düşmüş. Ben de çocuk gibi kucakladım eve kadar sırtımda getirdim" dedi.

O anları cep telefonu ile kaydeden İsmail Panpallı ise "Ben de bir yerden geliyordum arabayla. Önümden giderken ilgimi çekti. Koyunu sırtına almış götürüyor. Ben de o anları cep telefonu ile çektim" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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