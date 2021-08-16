Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği

Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel

MERSİN'de Erdemli Belediyesi tarafından koordine edilen yardım kampanyası kapsamında yangın mağduru ailelere Yörükler tarafından 358 küçükbaş hayvan gönderildi.

MERSİN'de Erdemli Belediyesi tarafından koordine edilen yardım kampanyası kapsamında yangın mağduru ailelere Yörükler tarafından 358 küçükbaş hayvan gönderildi.

Erdemli Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Antalya'da meydana gelen yangınlardan zarar gören vatandaşların yardım çağrısına Yörükler seferber oldu. Erdemli Belediyesi'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmada, 358 küçükbaş, bir büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 359 hayvan toplandı. Toplanan hayvanlar düzenlenen programda dualarla uğurlandı. Uğurlamaya, MHP'li Milletvekilleri Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve MHP'li yöneticiler katıldı.

Mersin'den uğurlanan hayvanlar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezine teslim edildi.Yardım kampanyasına Yörüklerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Orada zarar gören insanlarımızın zararları en iyi şekilde karşılanacak. Malumunuz, hain eller ülkemizin kaynaklarını yok etmeye çalışıyor, ülkemizi bedbaht etmeye çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletimiz topyekun hain ellere karşı mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.Türk milletinin birlikte olduğuna dikkat çeken MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise "Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Yaşadığımız bu doğal afetlerde, Türk milleti acıları paylaşarak azaltıyor" dediErdemli'nin duyarlığına dikkat çeken MHP Milletvekili Olcay Kılavuz da "Bu kamyonların içerisinde vatandaşlarımızın iyilikseverliği, samimiyeti, duası, muhabbeti, kardeşliği, kadirşinaslığı oraya gidecektir. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Devletimiz, milletimiz el ele gönül gönüle bu zor günleri kara günleri hep birlikte aşacaktır" ifadesini kullandı.'YÖRÜKLERDEN BİRÇOK HAYVAN YARDIMI GELDİ'Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun da şunları söyledi:

"Manavgatlı hemşerilerimizi yaralarının sarılması noktasında, 2 Ağustos tarihinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin talimatıyla yangınzedelere yardım kampanyası başlamıştı. Bu yardım kampanyası ile ilgili olarak, çevre illerden çevre kentlerden, bizlere hayvan yardımı geldi. Bu noktada Mersin bölgemizden, Erdemli'den yörüklerden birçok hayvan yardımı geldi. Bu vesileyle Mersin'deki bütün hemşehrilerimize, bu kampanyaya destek veren, gönlü geniş yüreği geniş, Yörük Türkmen şehri Mersin'e selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun."


- Erdemlimersin
Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği
Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği
Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği
Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Merve Çoban Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:57:03. #1.16#

title