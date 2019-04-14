Yörüklerden Temsili Göç

Burdur'da Yörük göçünün canlandırıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği tarafından 2'incisi düzenlenen etkinliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Hakan Tutucu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, dernek yönetimi, Burdur Yörükleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çatalpınar Kavşağı'ndan başlayan temsili göç develer, atlar, keçiler ve Mehteran eşlinde Uzayçatı altına kadar devam etti.

Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaattin Kalkan, "Yarının geleceği çocuklarımıza kültürümüzü yaşatmak, örf, adet ve göreneklerimizi en iyi şekilde öğretmek, millet ve bayrak sevgisini aşılamak amacımız. Bizlere destek veren kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, "Artık ebediyete kadar vatan olacak bu Anadolu toprakları ilelebet bizlerin vatanı olmuştur. Hiçbir şekilde bu Anadolu topraklarına göz dikeceklere fırsat vermeyelim" diye konuştu.

Etkinliğe katkı sağlayanlara şükranlarını dile getiren Vali Hasan Şıldak, "Kültürel mirasımıza sahip çıkıp teke yöresinin başkenti Burdur'un kültürel ve doğa güzellikleriyle, güller gönüller diyarı Burdurumuzda siz konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl birincisi gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte Yörük Kültürü ve Araştırma Derneğine ve katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süreç içerisinde gördüğüm bu kültürel değerlere hala sahip çıkılmasıdır. Bu dokuya, bu güzelliklere sahip çıkan Burdur'un misafirperverlikleri, komşuluk ilişkileri, yöreye uygun halk oyunları ile turizm merkezi haline geleceğinden eminim" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA