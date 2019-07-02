Yörüklerden Başkan Özcan'a ziyaret

Yenipazar Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Yenipazar Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Çobanoğlu ve dernek üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Yörük ve Türkmen kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Karaçakal Yaylası'nda düzenlenen Yörük Şenliklerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Çobanoğlu, "2006 yılından bu yana sürdürdüğümüz şenliklerimizde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımıza hem teşekkür etmek hem de yeni görevini tebrik etmek için ziyaretine geldik. Nazilli için çok güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan; "Kültürel değerlerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için Nazilli Belediyesi olarak her zaman gereken desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA