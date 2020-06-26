HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı

Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı -Mersin'in Erdemli ilçesinde Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor -Yaylada süt ve peynir için kıl keçisi, et için kuzu yetiştiriliyor -Bölgenin zorlu arazi yapısında büyük önem taşıyan ulaşım için belediye...

26.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:37

Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı

-Mersin'in Erdemli ilçesinde Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

-Yaylada süt ve peynir için kıl keçisi, et için kuzu yetiştiriliyor

-Bölgenin zorlu arazi yapısında büyük önem taşıyan ulaşım için belediye ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Karaman il sınırında bulunan 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylası'na gelen Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgede süt ve peynir üretimi için kıl keçisi, et üretimi için ise kuzu yetiştiriciliği yapılıyor. Doğal bitki örtüsüyle beslenen hayvanların ürünleri talep görüyor.

Bölge için ulaşımı sağlayan yollar büyük önem taşıyor. Bölgenin zorlu arazi yapısında sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için Erdemli Belediyesi tarafından yeni yollar açılırken, daha önce açılan ancak kış ve bahar şartlarında bozulan yollar ise yeniden onarılıyor.

Yörüklerin sorunlarını dinleyen ve yapılan çalışmaları inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "2 bin 200 rakımda insanlarımızın ciddi bir uğraşları var. Hem aile ekonomisi, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı söz konusu. Tabi ki bu işin güzellikleri var ama zorlukları da meşakkati de büyük" dedi.

Yaylada ciddi bir süt üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Tollu, "Şuanda sevinerek belirtmeliyiz ki düne göre hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın geçimleri daha kolay. Hem teknolojinin getirdiği imkanlara kavuşmaları, hem de ülkede doğal gıda ve doğal beslenmeye karşı talep söz konusu olunca, insanlarımızın bu gayretleri boşa gitmiyor. Ciddi bir süt ve et üretimiyle, ciddi bir girdi sağlanıyor" diye konuştu.

Yeni yol çalışması ve onarım çalışması yaptıklarını anlatan Tollu, Yörüklerin hayatını kolaylaştıracak her türlü imkanı sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"Yaylamızda 70-80 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmekte"

Hayvancılıkla ilgili her türlü faaliyeti yürüttükleri ifade eden Kösereli Mahalle Muhtarı Kemal Çevik de, "Yaylamız Erdemli'ye 80 kilometre uzaklıkta olup, özellikle şu anda bulunduğumuz konum, Kösereli Yörükleri'nin olduğu yerdir. Fakat Evdilek Mahallesinin içerisinde 8-10 köyümüzün Yörükleri yaşamaktadır. Bunlarda 80-90 haneye tekamül ediyor. Burada 70-80 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Buralarda Erdemli Belediyemiz her yıl düzenli olarak hizmet yapmaktadır.

Özellikle ulaşımda büyük imkan sağlamaktadır. Coğrafyamız özellikle 2 bin 500 rakıma kadar yükseliyor" diye konuştu.

Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ise, "Geçmiş yıllarda yol olmadığı için süt kazanlarının ya kapağı açılırdı, ya dökülürdü. Şimdi başkanımız sayesinde yollar yapılıyor. Süt olsun, peynir olsun rahatlıkla mandıralara ulaşıyor" diye konuştu.

Keçi yetiştiriciliği yapan Hanife Geriz ise yaylalarında hayvanlarından elde ettiği ürünlerin şifalı olduğunu söyledi.

Geriz, "Yaylamızda bin bir çeşit otlarımız var. Isırgan var, kantaron var. Doktorlar bile geldiği zaman bu kadar ot çeşidi hiçbir yerde yok diyor, bizlere. Hayvanlarımızın sütü, peyniri, eti şifalıdır" dedi.

Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Ekonomi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Ekonomi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Ekonomi
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Ekonomi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Bülent Turan Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Kadın Twitter Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 09:38:10. #1.15#
title