Yörükler, yaylalarla buluşmaya başladı
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Yörükler, yaylalarla buluşmaya başladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile komşusu Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Yörükler, Toros Dağları'ndaki yaylalara çıkmaya başladı.

Yörükler, yaylalarla buluşmaya başladı
16.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:50

 

ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile komşusu Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Yörükler, Toros Dağları'ndaki yaylalara çıkmaya başladı. Batı Antalya'nın ikinci en yüksek noktası olan Akdağ'ın etekleri yeniden koyun ve keçi sürüleriyle şenlendi.Serin geçen hava nedeniyle Yörükler bu yıl yaylalara gecikmeli çıktı. Akdağ'ın eteklerindeki Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndan geçen Yörükler ilk olarak küçük bir ovayı andıran, denizden 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Subaşı Yaylası'na çıktı. Akdağ'ın zirvesinden eriyerek akan kar suların ayrı bir güzellik kattığı ovada koyun, keçi ve sığır sürüleri özgürce otluyor. Bazı çocuklar, pandemi nedeniyle okul kapalı olunca sürülere eşlik ediyor. Yörükler doğal ortamda süt, yoğurt, peynir ve et üretiyor.Subaşı Yaylası'ndan doruklara doğru tırmanınca Akdağ'ın 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Muğla'nın Seydikemer sınırları içindeki İkizgöller Yaylası geliyor. Yaylanın dorukları henüz karla kaplı. Buradaki Muğlalı Yörükler, çadır evlerde yaşıyor ve ekmeklerini kendileri yapıyor. Yörüklerden Ersoy Gülen, gelen konuklarına bağlama ile konser veriyor. 2 bin 700 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'nın ise yolu henüz kardan kapalı. Muğlalı ve Antalyalı Yörükler, hava koşullarına göre ekim ayı sonuna kadar yaylalarda kalacak.'DOĞAYLA BAŞ BAŞA HUZURLU VE ÇOK SAĞLIKLIYIZ'İkiz Göller Yaylası'na çıkan Seydikemerli Ersoy Gülen, "Karadereli çobanlar olarak ben ve arkadaşlarım buraya hıdırellez sonu, 7 mayıs günü çıkıyoruz. Hava şartlarının durumuna göre eylül 15 olur, ekim sonu olur buradan kalkar sahile doğru gideriz. Şu anda yaylamızda doğayla baş başa, çok huzurlu ve sağlıklıyız. Bütün arkadaşların buraya gelip, bu ortamı tatmasını isteriz" dedi. Subaşı Yaylası'na çıkan Kaşlı Osman Levent, "Haziranın 10'u, 15'i gibi buraya çıkıyoruz. Eylülün sonuna kadar buralardayız. Yağımız, tereyağımız burada, hepsi önemlidir, doğaldır. Arılarımız da gelir. Burada her şeyimiz orijinal ve doğal üretiyoruz" diye konuştu.

Kaşlı Osman Çetin de, "Burası Subaşı Yaylası. Doğal olarak hayvan otlatmaya geldik. Burada et, süt, tereyağı, peynir üretiyoruz. İnsanların sağlıklı yaşaması için katkı sağlıyoruz. Kendi yaşamımızı da sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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