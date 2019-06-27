Yörükler için karlı yollar açılıyor

Yörükler için karlı yollar açılıyor

Mersin'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler için karla kaplanan yollar açılıyor.

Yörükler için karlı yollar açılıyor

Mersin'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler için karla kaplanan yollar açılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan Yörüklerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma başlatıldı.
Toroslar'ın 3 bin rakımında bulunan yayla yollarındaki karları temizleyen ekipler, alternatif yollarda da onarım çalışmaları yürüttü.
90 kilometrelik yolda yapılan çalışmalar, 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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