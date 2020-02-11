Yörükler, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyor

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karadağ köyünde yaşayan Yörükler, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor.



Köy muhtarı Bayram Dursun önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak köyün hanımları tarafından Yörüklerin ana menüsü olan basma helva yapıldı. Sabahtan akşama kadar siniler dolusu yapılan basma helvalar akşam misafirlere dağıtılmak üzere hazırlandı. Akşam saatlerinde ise Ezine'deki tüm köy muhtarlarının da iştirakiyle Çanakkale ve diğer ilçelerden gelen yüzlerce misafire pilav ve basma helva ikram edildi. Gecenin sürpriz konuğu ise Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu. Festivale katılarak köy halkı ve konuklarla beraber olan İskenderoğlu ve Yüksel, basma helvadan da yiyerek etkinliği başlattı.



İkramlardan sonra Yörük kültürünün oyun havaları, konuklar ve köylüler tarafından coşkuyla oynandı. Ardından havanın soğuk olmasından dolayı program sona erdi. Programdan sonra köyün hanımları ateşler yakarak soğuk havaya rağmen sohbete devam ettiler.



Köy Muhtarı Bayram Dursun, etkinlik ilgili yaptığı açıklamada katılımlarından dolayı başta Milletvekili İskenderoğlu ve Başkan Yüksel'e teşekkür ederek, "Geyikli beldemizde emlakçılık yapan ve bize sponsor olan Nail Güler'e köyüm adına çok teşekkür ederim" dedi.



Geceye Ezine AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Yahya Sezgin, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akay, MHP İlçe Başkanı Tahsin Yüksel ve yönetim kurulu, Ezine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türker Demirhan ve Ezine Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Soner Eker de katıldılar. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA