Yörük ve Türkmen dernekleri, yanan Yörük köylerinde incelemelerde bulundu

Türkiye'nin en büyük Yörük ve Türkmen dernekleri teşkilatlanmasına sahip olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'ne bağlı başkanlar, orman yangınlarında en büyük acının ve kaybın yaşandığı Antalya'da Yörük ve Türkmen dernekleri temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu...

Türkiye'nin en büyük Yörük ve Türkmen dernekleri teşkilatlanmasına sahip olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'ne bağlı başkanlar, orman yangınlarında en büyük acının ve kaybın yaşandığı Antalya'da Yörük ve Türkmen dernekleri temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu ve mağdur vatandaşları ziyaret etti.

Antalya Yörük Beyi Hamdi Sarıca ve Yörük Türkmen Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Toros'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, bölgedeki yangınlarla ilgili son durum VE bölgeye yapılması gereken yardımlar konuşuldu. TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu, memleketimizin büyük bir felaketle karşı karşıya bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin doğal bakımdan en güzel, bitki örtüsü ve su bakımından en verimli bölgesi yandı. Tarım ve hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan kardeşlerimiz mağdur oldu. Bu kardeşlerimiz aynı zamanda ormanlarımızın doğal bekçileridir. Maalesef, şu anda yaşamakta olduğumuz, tarihimizin en büyük orman yangınlarından biri. Elbette onların yaşadığı acıyı anlamamız mümkün değil, alevlerin içinde yakınlarını, evlerini, işlerini, hayvanlarını, topraklarını, bütün birikimlerini ve dahası mezarlıklarını kaybettiler. Bu ülkede nerede bir vatan evladımız varsa, onun duyduğu acı hepimizin acısıdır. Üzüntümüzü anlatacak kelime bulmakta zorlandığımızı ifade ediyoruz" dedi.

"Bu felaketin üstesinden geleceğiz"

TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yangınların başlamasıyla beraber devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber işinin başında olduğunu, köylüleri yalnız bırakmadığını belirtti. Tatlıoğlu, "Bir haftadır devletimiz tüm kurumlarıyla, belediyeler, siyasi partiler ve STK'lar, köylüler ve gönüllü yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için büyük bir mücadele veriyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile nem oranlarının düşmesi ve rüzgarın tesiriyle yangınların kontrol altına alınmasında zorluk çekildiğini hep birlikte görüyoruz. Mücadelede bulunan tüm görevlilere ve halkımıza şükranlarımızı sunarken, bu yangınların peş peşe aynı anda çıkmasının ve bu kadar büyük alana yayılmasının doğal sonuç olmayacağını ve arkasında belli bir takım sabotaj olduğu şüphelerini de taşıdığımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar"

Tatlıoğlu bu elim felaketten belli bir takım mihrakların fitne, fesat ve kargaşa çıkarmak peşinde olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle bitirdi:

"Ne yazık ki bu acıdan medet umanların varlığına da hep beraber şahit oluyoruz. Bilinmeli ki biz bu topraklarda Yörük ve Türkmenler var olduğumuz sürece asla kardeşliğimizi bozamayacaksınız, ülke sevdalılarını birbirine düşüremeyeceksiniz. Bin yıldır bu topraklara kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar, ama bu topraklarda bu tohumlar bitmedi, bitmezdi. Çünkü biz bu toprakların bekçisiyiz. Bugün ister kendiliğinden, isterse bilerek ormanlarımız yakılsın. Biz devletimizle ve milletimizle kol kola girer yeniden bu toprakları yeşertiriz, yeniden evlerimizi kurar, hayvanlarımızı otlatırız. Köylerimize, ormanlarımıza ve vatanımıza sahip çıkmak için ayaktayız. Yangınlardan etkilenen ve mağdur olan halkımızın da yaralarını en kısa zamanda millet olarak saracağız. Çünkü bizler dünyada eşi ve benzeri olmayan, vatan sevdası ve kardeşlik duygusuna sahip milletiz". - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı