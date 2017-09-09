Yörük Köy Konağı Hizmete Açıldı

Safranbolu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Seniha ve Burhanettin Şanlık Köy Konağı törenle hizmete açıldı.



Yörük Köyü Kültür Mirasını Koruma Tanıtma ve Dayanışma Vakfı tarafından Köy Konağı bahçesinde düzenlenen törene Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, İl Genel Meclis üyeleri, İş Adamı Şefik Dizdar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Yörük Köyü sakinleri katıldı.



Törende konuşan Vali Çeber, Yörük Köyünün Karabük'ün en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "İçinde çok önemli değerleri barındırıyor, göreve başlamamın 1-2 hafta sonrasında Yörük Köyümüzü gezmiştim. Zaten adını bildiğim, methini duyduğum bir mekan idi ama gezdikten, gördükten sonra daha fazla etkilendim. Bu bölgeyi gezecek olan herkese Yörük Köyüne de mutlaka uğrayın diye tavsiyede bulundum. Bunların birçoğu da uğradı ve hepsinden de çok önemli dönütler aldım. Uğrayan herkes daha sonra beni aradığında sokaklarını, konaklarını gezdik hepsinden etkilendik ama en çokta Yörük Köyünün halkının misafirperverliğinden, güler yüzünden etkilendik dediler bu da beni son derece mutlu etti. Bizim burada öncelikle köyümüze ve değerlerimize sahip çıkmamız lazım, daha sonra da bu değerleri hep beraber en iyi şekilde nasıl sergileriz, nasıl kullanırız onun yollarına bakmamız ve korumamız lazım. Korumaktan kastım bu binaları ve eserleri değil bizim etnografik özelliklerimizi de korumamız lazım. Hani derler ya "O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler" yani içinde yaşadığınız için belki onu hissedemiyor olabilirsiniz ama çok güzel etnografik değerler var. İnsanların Yörük Köyüne gittik, gözlemesini yedik, erik suyu içtik dediklerinde bile mutlu oluyorum. Bunların hepsi bizim çok güzel değerlerimiz, bunların hepsine sahip çıkacağız. Bu köy konağının yapılmasında emeği geçen kıymetli hayırseverlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köy konağımızın, köyümüze ve sizlere hayırlı olmasını temini ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Seniha ve Burhanettin Şanlık Köy Konağının kurdelesi Vali Çeber ve protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı. - KARABÜK