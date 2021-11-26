Yörük kızı Müslüme babası kim?

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı. Sabah'ın haberine göre yapılan DNA analizinde yörük Kızı Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı.

DEDESİ TUTUKLANDI

Küçük kızın ölümü sonrasında bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireyleri Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonrasında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

DNA ANALİZİNDE BABASI, DEDESİ ÇIKTI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Müslüme'nin cansız bedeninden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

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