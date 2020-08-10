Yörük kadınlar atıcılık şenliğinde yarıştı
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Yörük kadınlar atıcılık şenliğinde yarıştı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yörük kadınlar, yöresel kıyafetlerle "Geleneksel Avcı Şenliği"ne katıldı.

10.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:08

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yörük kadınlar, yöresel kıyafetlerle "Geleneksel Avcı Şenliği"ne katıldı.

Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneğinin Tozlu Mahallesi Kevenkırı mevkisinde düzenlediği şenlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Farklı illerden 300 avcının katıldığı şenlikte yöresel kıyafetlerle yarışan kadınlar dikkati çekti.

Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahiddin Ahmet Ateş, gazetecilere, avcıların tanışması ve kaynaşması amacıyla bu şenliği düzenlediklerini söyledi.

Güzel bir şenlik geçirdiklerini dile getiren Ateş, "Farklı illerden gelen avcılarla güzel bir şenlik yaptık. Yarışmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı kadınlar ilk defa katıldı. Kimi kadınlar da atışlara yöresel kıyafetleriyle katıldı." dedi.

Yarışmanın kadınlar kategorisinde birinci olan 17 yaşındaki Meryem Karipoğlu, atıcılık sporunda daha öncede derecelerinin bulunduğunu belirterek, derece elde ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Şenlik sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yörük kadınlar atıcılık şenliğinde yarıştı

Kaynak: AA

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