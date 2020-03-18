Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi
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Yayladağı, Hatay

Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi Hatay'da Yörük dernekleri bir araya gelerek Yayladağı sınır kapısında mehteran ile barış harekatına destek verdi.

18.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:28
Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

HATAY - Hatay'da Yörük dernekleri bir araya gelerek Yayladağı sınır kapısında mehteran ile barış harekatına destek verdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Yörük dernekleri bir araya gelerek barış harekatına destek verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın desteğini alan dernekler Yayladağı sınır kapısında toplanan Yörük dernekleri mehteran ile İdlib'de bulunan Türk askerlerine moral verirken şehitleri de andılar.

Etkinlikte açıklamada bulunan Hatay Yörük Dernekleri Başkanı Ali Atvur," Biz bin yıl önce Müslüman Türkler olarak buraya gelmiş olsak da ondan çok önceleri dahi biz buralardaydık. Bizim ana vatanımız ana kökenimiz buralardır. Dünden buradaydık, bugünde buradayız, yarında burada olacağız. Terk etmeyeceğiz. Türk askerimiz topraklarımızın ötesinde kendi insanlarına bomba yağdıran huzuru bozan bir eşkıya devlete karşı huzuru sağlamak, onların can güvenliği sağlamak ve barış için gitmiştir. Barış için giden insanlarımıza silah çekilmiştir, biz bunu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.

Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

Kaynak: İHA

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Yörük dernekleri Yayladağı sınır kapısında Mehmetçiğe destek verdi

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