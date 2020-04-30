Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu
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Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu

- Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu Kucağında oğlağı, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle gönülleri fetheden Mersinli Yörük çocuğu Alperen Töstü'ye asker kıyafeti, kitap, top, badminton ve satranç seti hediye edildi Mersin'de kucağında oğlağı, elinde bayrağı ile okuduğu...

Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu
30.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:14

- Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu

Kucağında oğlağı, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle gönülleri fetheden Mersinli Yörük çocuğu Alperen Töstü'ye asker kıyafeti, kitap, top, badminton ve satranç seti hediye edildi

MERSİN - Mersin'de kucağında oğlağı, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle gönülleri fetheden 11 yaşındaki Yörük çocuğu Alperen Töstü'nün asker olma hayali gerçek oldu. Küçük çocuğa askeri kıyafetin yanı sıra okul ihtiyaçlarından oluşan set hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'da kucağındaki oğlakla okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olan ve tüm Türkiye'yi gülümseten Alperen Töstü'ye ulaştı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gülnar ilçesine giderek Töstü ailesini ziyaret etti. Baba Mustafa Töstü ve küçük Alperen ile görüşen ekipler kendisini tebrik ederek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını iletti. Ekipler, küçük çocuğa kitap, top, badminton ve satranç seti hediye etti. Ziyarette, Başkan Vahap Seçer'in, Alperen ve arkadaşlarını korona virüs süreci bittikten sonra Tarsus Gençlik Kampı'na davetini de iletti.

"Büyüyünce astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyen Alperen'e ayrıca, bir televizyon kanalı tarafından askeri kıyafet de hediye edildi. Asker olma hayali gerçek olan küçük Alperen, askeri kıyafet içerisinde peşinde oğalağı ile Toros dağlarında bir oya bir bu yana koşturarak çocukluğunun tadığını çıkardı.

Yörük çocuğu Alperen, Türk bayraklı tişörtü, elinde Türk bayrağı ve ismini 'Yadigar' koyduğu oğlağı ile 23 Nisan günü okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olmuştu.

Yörük çocuğu Alperen'in asker hayali gerçek oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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