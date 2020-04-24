Yörük çocuğu Alperen'in 23 Nisan performansı yoğun ilgi gördü
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Toros Dağları, 23 Nisan, Güncel, Haber

Yörük çocuğu Alperen'in 23 Nisan performansı yoğun ilgi gördü

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ortaokul öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros Dağları'nın zirvesinde, kucağında kuzu, elinde bayrak ve üzerinde ay yıldızlı tişörtüyle okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gördü.

24.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:48
Yörük çocuğu Alperen'in 23 Nisan performansı yoğun ilgi gördü

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ortaokul öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros Dağları'nın zirvesinde, kucağında kuzu, elinde bayrak ve üzerinde ay yıldızlı tişörtüyle okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gördü.Yörüklerin yoğunlukta yaşadığı ilçeye bağlı, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Kayrak Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olan Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ve üzerinde ay yıldızlı tişörtle 23 Nisan şiiri okudu. Töstü'yü cep telefonuyla görüntüleyen bir yakını, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler nedeniyle Töstü, sosyal medyada fenomen haline geldi.


Kaynak: DHA

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