Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
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23 Nisan, Haber

Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Mersin'in Gülnar ilçesinde Toroslar dağlarının tepesinde kucağında kuzusu, elinde Türk bayrağı ile bayram coşkusu yaşayan Yörük çocuğunun görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı Mersinli Yörük çocuğu, Toros dağlarının...

24.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:02
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde Toroslar dağlarının tepesinde kucağında kuzusu, elinde Türk bayrağı ile bayram coşkusu yaşayan Yörük çocuğunun görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı

MERSİN - Mersinli Yörük çocuğu, Toros dağlarının zirvesinde yaşadığı 23 Nisan coşkusuyla sosyal medyada fenomen oldu.

Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, 'Hele bakın şu Yörük yiğidine' şeklinde yorumlar aldı.

Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Kaynak: İHA

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