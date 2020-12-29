Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti
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Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti

29.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti

Yörük kültürünü ve ilçeyi dünyaya tanıtmak adına Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğini kuran Sayim Akkuş (70) vefat etti.

Yörük kültürünü ve ilçeyi dünyaya tanıtmak adına Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğini kuran Sayim Akkuş (70) vefat etti.

Pozitif enerjisi ve katıldığı her platformda insanlara mutluluk aşılayan, Yörük kültürünü ve ilçeyi tanıtmak adına özel günlerde sıra dışı etkinlikleri ile gündeme gelen Akkuş'un vefat haberi ilçeyi ve Yörük camiasını yasa boğdu.

Daha önce felç geçiren Akkuş'un sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Akkuş'un cenazesi pandemi kuralları çerçevesinde Şerif Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

2004-2009 yılları arasında AK Parti Sındırgı İl Genel Meclis Üyeliği de yapan Akkuş ilçe genelinde sevilen kişiliği, pozitif enerjisi ve yardım severliği ile tanınıyordu. Vefatının ardından sosyal medyada ise Akkuş'un katıldığı TV programları, Türkiye geneli Yörük şenliklerindeki fotoğrafları ve Yörük kültürünü tanıtan unutulmaz sözleri paylaşım rekorları kırdı. Türkiye'nin dört bir köşesinden 'seni unutmayacağız' mesajları geldi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Bir yaprak gibi dökülen insanlığa Sayim Akkuş abim de eklendi maalesef. Bir dönem birlikte siyaset yaptığımız AK Parti İl genel Meclis Üyesi olan Sayim abi, enerjisi ile Yörüklük geleneği yaşatması ile hep hatırlanacak. Yörükler Derneği Başkanımız Sayim Akkuş abime Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Yörük camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Sayim Akkuş kimdir

1950 yılında bir sayım gününde Sındırgı/Işıklar köyünde dünyaya gelen ve adını o gün yapılan sayımdan alan Akkuş, 1973 yılında Sındırgı Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışmaya başladı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonra aktif siyasete atılan Akkuş, 2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında ilçenin tanıtımına önemli katkılarda bulunan Sındırgı Yörükler Derneği'ni kurdu. - BALIKESİR

Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti
Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti
Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti
Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti
Yörük Beyi Sayim Akkuş vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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