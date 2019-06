Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor

SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araya gelen 4 kadının yaptığı Yörük bebekleri, ülkenin dört bir yanından ve bazı Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

İlçede 3 yıl önce Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği'ni kuran kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Yörük bebekleri yapmaya karar verdi.

Belediyenin kendilerine tahsis ettiği atölyede "Gözleme yapan", "çıkrıkta ip saran", "halı dokuyan" ve "sırtında çocuğuyla odun taşıyan" kadın figürleri işleyerek bebekler üreten kadınlar, zamanla siparişlere yetişemez hale geldi.

Tanesi 35-40 liradan alıcı bulan Yörük bebekleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor, ayrıca Avrupa'dan talep görüyor.

Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Fatma Oya Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluklarında gördüklerini, atalarından duyduklarını bebeklere işlediklerini söyledi.

Kocataş, 3 yıldır her geçen gün artan taleple üretime devam ettiklerini belirterek, "Yörük derneklerince düzenlenen festivaller aracılıyla bebeklerimiz tanınmaya başladı. Plaket yerine artık bizim bebeklerimiz veriliyor. Biz de ürünlerimizi bu şekilde pazarlıyoruz." dedi.

Günde 15 bebek yaptıklarını dile getiren Kocataş, "Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'nın bazı ülkelerine bile bebek gönderdik. Hem ev ekonomisine hem de kültürümüze katkı sağlıyoruz. İşten gelip burada, atölyede çalışıyorum. Bu bebekleri yapınca dinleniyorum. İşlerimiz de çok iyi siparişlere yetişemiyoruz." diye konuştu.

"Eskimiş kıyafetleri değerlendiriyoruz"

Kadınlardan Ümit Parlak da ev işlerini bitirir bitirmez soluğu atölyede aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Atölyeye gelmeye can atıyorum. Bebek için malzemeleri Balıkesir, İzmir, Bursa gibi illerden sipariş veriyoruz. Ayrıca eskimiş kıyafetleri değerlendiriyoruz. Bebeklerin kıyafetleri genelde eskimiş kıyafetlerden kesilerek yapılıyor. Bazen geceleri bile bir araya geliyoruz."

