Yorgunluğunuza kuruyemişlerle son verin

18.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:05

Bazı kişiler ne kadar dinlese de yorgun olmaktan, sabah bile bitkin uyanmaktan şikayet ederler. Genellikle hiçbir sağlık sorunu olmadığını düşünse de demir eksikliğini göz ardı eder. Ancak demir eksikliği göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir hastalıktır ve mutlaka müdahale edilmelidir.

Demir eksikliği nedir?

Vücudun ihtiyaç duyduğu demirin çeşitli nedenlere bağlı olarak karşılanmamasıyla ortaya çıkan duruma demir eksikliği denir. Alyuvarlara kırmızı rengini veren hemoglabin demir içerir ve alyuvarla vücut için oldukça önemli bir görev üstlenirler. Oksijeni akciğerden alıp diğer organlara ulaştırırlar demir eksikliğinde ise alyuvar üretimi azalır. Dolayısıyla organlara ulaşan oksijen miktarı da azalmaya başlar ve zamanla kansızlık meydana gelir. Demirin önemli olmasının bir diğer önemli sebebi de demirin, hücre ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak çalışmasıdır.

Demir eksikliği neden olur?

Demir eksikliğinin ortaya çıkmasında birçok farklı etken rol oynar. Bunların başında demirin yetersiz alımı gelir. Ayrıca;

B12 ve folik asit eksikliği,

Hazır gıdalarla beslenme,

İşlenmiş gıdalar tüketmek,

Yeterince hayvansal gıda tüketmemek,

Tüketilen et ürünlerini yanlış pişirerek besin değerlerinden yararlanamamak,

Çok fazla kahve ve çay tüketmek.

Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Demirin vücutta eksik olması birçok belirtiye ve şikayete neden olur. Genel olarak her hastada aynı olmasa da, bazı ortak belirtileri vardır. Bunlar;

Vücutta güçsüzlük,

Halsizlik ve yorgunluk,

Baş ağrısı,

Kulak çınlaması,

Sinirlilik hali,

Konsantrasyon ve dikkat eksikliği,

Ellerde ve ayaklarda uyuşma,

Saç dökülmesi,

Tırnakların çabuk kırılması,

Dudaklarda çatlaklar,

Yavaşlayan troid fonksiyonları,

Kalpte çarpıntı, üfürüm

Toprak, tebeşir aşermek,

Cilt solgunluğu.

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Demir eksikliği vücutta birçok şikayeti de beraberinde getiriyor. Bunların başında ise huzursuz bacak sendromu geliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, huzursuz bacak sendromuna yakalanan kişilerin yaklaşık %15'inde demir eksikliği görülüyor. Üstelik demir eksikliği, huzursuz bacak sendromunun gece uyanma, sabah yorgun kalkmak, kalitesiz uyku gibi şikayetlerin derecesini arttırıyor.

Hamileler dikkat!

Demir eksikliği risk grubunda yer alan kişilerin başında anne adayları yani hamileler geliyor. Hamilelerin %50'sinde demir eksikliği görülüyor. Genellikle sürekli uyuma isteği, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Özellikle de hamileliğin 4.ayından itibaren demir eksikliği görülme riski giderek artıyor. Bu noktada planlı bir gebelik düşünülüyorsa mutlaka demir yönünden zengin bir diyet listesi oluşturulmalıdır.

Demir eksikliği nasıl tedavi edilir?

Demir eksikliğinin tedavi edilebilmesi için hastalığın çok iyi teşhis edilmesi gerekir. Çünkü kansızlık birçok nedenden ortaya çıkabilir. Dolayısıyla aneminin türüne göre farklı tedavi yaklaşımları uygulanır. Genellikle eksikliği giderilecek demir ilaçları verilir. Verilen demir ilaçlarının aç karnına içilmesi önemlidir. Ayrıca içildikten belli bir süre sonra süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir.

Demir yönünden zengin besinler nelerdir?

Kırmızı et,

Karaciğer,

Hindi, tavuk,

Koyu yeşil yapraklı sebzeler,

Balık,

Kuru baklagiller,

Kabuklu yemişler,

Taze ve kuru meyveler,

Yumurta, pekmez.

Kaynak: Bültenler