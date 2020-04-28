Yorgun mermi, trafik ışığında bekleyen otomobile isabet etti Kayseri'de trafik ışıklarında bekleyen otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.

Kayseri'de trafik ışıklarında bekleyen otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 38 ABG 135 plakalı aracın arka camından içeri yorgun mermi girdi. Merminin şans eseri araç içerisinde bulunan 3 kişiden herhangi birine isabet etmemesi de, olası bir yaralanmanın önüne geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç olay yerinden kaldırılırken, ateş eden kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA