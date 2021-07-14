Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
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Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak

Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta genç kızın ölümüne sebep olan yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Tokat'ta genç kızın ölümüne sebep olan yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce meydana gelen olayda 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheli Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopside genç kızın başından çıkarılan yorgun mermi şüphelinin tabancasından ateşlendiği tespit edildi. Üniversite hayali kuran genç kızın ölümüne neden olayın sanığı Tokat Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Tokat Adliyesinde görülen dava öncesinde genç kızın yakınları ile tutuklu yargılanan sanığın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Anne ve baba, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor

Yaşanan olayın acısını yaşayan ile adliye sarayı girişinde duygularını dile getirdi. Anne Nakşiye Konyar, adalet istediğini belirterek, "En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Ne söylesem az, aylardır kızımın acısı ile yaşıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor benim için. Bakalım sonucu mahkemede göreceğiz" diye konuştu. Baba İbrahim Konyar ise yaşadığı acıyı dile getirerek "En ağır cezayı istiyoruz. Acımız hafiflemeyecek ama yine de en ağır cezayı almasını istiyoruz. Şuanda çok söylenecek şey var ama konuşamıyorum" diye konuştu.

25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak

Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K.'nin katılması bekleniyor. Sanık hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. - TOKAT

Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak
Yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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