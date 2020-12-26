Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti
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Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti

26.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:53

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'na yorgun mermi isabet etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'na yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'nda meydana gelen olayda, bayi içerisinde mermi bulan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bayiye isabet eden kurşunun yorgun mermi olduğunu belirledi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bayide inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti
Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti
Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti
Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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