Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
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Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu

Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta otomobilin tavanını delen yorgun mermiden kıl payı kurtuldu, araç sürücüsü ölümden döndü.

Tokat'ta otomobilin tavanını delen yorgun mermiden kıl payı kurtuldu, araç sürücüsü ölümden döndü.

Behzat Bulvarı'nda seyir halindeki olan Ferhat Akgünler (41) idaresindeki otomobile nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Otomobilin tavanını delerek içeri giren mermi çekirdeğinden Akgünler ile birlikte araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu. Ölümden dönen sürücü otomobilini Çay Mahallesi'nde durdurarak polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir süre yorgun mermiyi aradı. Çok geçmeden mermi çekirdeği arka koltuğun yan tarafında bulundu. Polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Marketten alışveriş yaparak eve döndükleri sırada bir ses duyduğunu belirten Akgünler, "Seyir halindeyken bir patlama sesi duydum. Aracıma yorgun mermi geldiğini fark ettim. Polisi aradım. Birkaç santim daha yakınıma düşeydi mermi hayatımıza mal olacaktı. Küçük bir sıyrıkla kurtardık. Havaya silah atılmaması, her önüne gelene silah verilmemesini istiyorum" dedi. - TOKAT

Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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