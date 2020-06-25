Yorgun mermi öldürdü
Samsun'da yorgun merminin kafasına isabet etmesi sonucu 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
25.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:13
Samsun'da yorgun merminin kafasına isabet etmesi sonucu 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. 63 yaşındaki Necmettin Yıldız, iddiaya göre yorgun merminin başına isabet etmesiyle yere yığıldı. Başından vurulan Necmettin Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA