Yorgun mermi fındık toplayan kadına isabet etti
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Yorgun mermi fındık toplayan kadına isabet etti

Yorgun mermi fındık toplayan kadına isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yorgun mermi bahçede fındık toplayan kadının ayağına isabet ederek yaraladı.

Samsun'da yorgun mermi bahçede fındık toplayan kadının ayağına isabet ederek yaraladı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede fındık toplayan F.Ö.(41) adlı kadının ayağına, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla havaya açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Yorgun mermi diye tabir edilen kurşunla yaralanan F.Ö., Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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