Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı
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Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı lojman balkonunda Gülseli Çam yorgun halde güvercin buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yorgun güvercin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yorgun güvercin besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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