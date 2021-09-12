Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yorgun halde bulunan flamingo bakımı ve tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, sahilde yorgun halde bulunan flamingoyu gören vatandaşlar durumu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, veteriner hekim eşliğinde flamingonun bakım ve tedavisinin gerçekleştirdikten sonra Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan lagüne diğer flamingoların yanına bırakıldı.