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Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yorgun halde bulunan flamingo bakımı ve tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yorgun halde bulunan flamingo bakımı ve tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, sahilde yorgun halde bulunan flamingoyu gören vatandaşlar durumu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, veteriner hekim eşliğinde flamingonun bakım ve tedavisinin gerçekleştirdikten sonra Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan lagüne diğer flamingoların yanına bırakıldı.

Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yorgun flamingo tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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