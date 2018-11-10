Yorgun Düşen Pelikana İnşaat İşçileri Sahip Çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir özel hastane inşaatının çatısına konan ve uçamayan pelikana sahip çıkan işçiler, yorgun düştüğü düşünülen hayvanı besledikten sonra tedavisi için Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından akşam saatlerinde çatıda görülen pelikan, yine işçilerce sabah aynı yerde görülmesi üzerine yakalanarak, aşağıya indirildi. İşçiler tarafından misafir edilen pelikan, balık, ot ve su verilerek beslendi. İnşaat sorumlusu Yankı Sarıoğlu, "Önceki gün akşam saatlerinde çatıya çıkan işçilerimiz, çatıda yaklaşık 30 kilo ağırlığında kanat uzunlukları bir metre olan pelikan görmüşler. Biz de yorgun düştüğü için dinlenmek amacıyla inmiş olabilir dedik. Balık verdik, su verdik yine çatıda bıraktık. İşçiler sabah işe gelince pelikanın hala yerinde olduğunu görmüşler. Biz de rahatsız olabileceği düşüncesiyle aşağıya indirdik. Beslemeye başladık. İlgili kurumları arayarak, neler yapabileceğimizi araştırdık. Araştırmalarımız sonunda Salihli'de bulunan Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğüne teslim edileceğini öğrendik. İlgili kurum yetkilileriyle görüşmelerimiz sonunda iki gün misafirimiz olan pelikanı Salihli'de bulunan şube müdürlüğü yetkililerine teslim ettik. Pelikanda herhangi bir yara veya darp izi yok. Yemesi, yürümesi normal, sadece uçamıyor" dedi. Pelikanı teslim alan Salihli Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de pelikanın Gölmaramara, Demirköprü barajlarında beslendiğini, yorgun veya rahatsızlanma sonucu çatıya konmuş olabileceğini belirtti. Herhangi bir yara izi bulunmayan pelikanın sadece uçamadığını kaydeden yetkililer, barınakta yapılacak tedavisinin ardından pelikanı tekrar doğaya salacaklarını ifade etti.

(İHA)