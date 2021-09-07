YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
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YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçtuğu için yorgun düşen flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçtuğu için yorgun düşen flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı. Flamingo, uçabilecek duruma gelmesinin ardından doğaya salınacak.

Eceabat'taki Tarihi Gelibolu Yarımadası Anafartalar bölgesinde dün bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, flamingoyu alarak müdürlüğe getirdi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan ön muayenesinde flamingoda herhangi bir yara ya da travma bulunmadığı tespit edildi. Flamingonun uzun mesafeli uçtuğu için yorgun düştüğü tespit edildi.

Vatandaşların sosyal medyadan ihbarı üzerine flamingodan haberdar olduklarını belirten DKMP Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi, "Flamingoya bir çarpma, yaralanma ya da herhangi bir saldırı yok. Ancak yorgun olduğu için tedavisini devam ettiriyoruz. Kritik süreç devam ediyor. Flamingoya serum ve vitamin takviyeleri yapıyoruz. Bugün iç kısmında zarar olup olmadığına, travma alıp almadığına bakmak için röntgeni çekilecek. Beslenmesini de şu şekilde yapıyoruz. Bu canlımız sudan aldığı gıdayı süzme şeklinde yediği için, sebze ağırlıklı bir çorba tarzı bir gıda hazırladım. Şu anda bu şekilde besliyoruz. Tedavi süreci sürüyor. Canlımızın doğada tek başına yaşayabileceğini karar verdiğimiz zaman doğaya bırakıyoruz. Gökçeada sulak alanımız var. ya da Manyas kuş cennetinde canlımızı doğaya bırakacağız" dedi.

YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK
YORGUN DÜŞEN FLAMİNGO, UÇABİLECEK DURUMA GELİNCE DOĞAYA SALINACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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