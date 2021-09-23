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Yorglass, TİM İhracatın Şampiyonları listesinde ilk 500'de konumlandı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yorglass, TİM İhracatın Şampiyonları listesinde ilk 500'de konumlandı

Yorglass, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 1.000 ihracat şampiyonunu açıkladığı listede ilk 500'de konumlanırken, ihracat rekoru kıran şirket beş kıtada 60'a yakın ülkeye ürünlerini ulaştırıyor.

MANİSA (AA) - Yorglass, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 1.000 ihracat şampiyonunu açıkladığı listede ilk 500'de konumlanırken, ihracat rekoru kıran şirket beş kıtada 60'a yakın ülkeye ürünlerini ulaştırıyor.

Yorglass açıklamasına göre, endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyet gösteren şirket, TİM tarafından yılın ihracat rekortmenleri arasında gösterildi.

TİM'in 1.000 ihracat şampiyonu listesinde 470'inci sırada yer alan Yorglass, faaliyetlerini dört iş kolunda sürdürüyor. Bolu, Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa'da olmak üzere 6 üretim tesisiyle başarılarını katlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yorglass Üst Yöneticisi (CEO) Semavi Yorgancılar, sektörünün lideri olan Yorglass'ın yurt dışındaki faaliyetlerini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenilir ve global bir tedarikçi olarak üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyor, artan ürün talebiyle 60'a yakın ülkeye ürünlerimizi sunuyoruz. Bu da büyümeyi beraberinde getiriyor. Özellikle pandemi döneminde rekor büyüme gerçekleştirdik. Katma değerli ürünlerimizle paydaşlarımıza ve ülkemizin sanayisine önemli katkılarda bulunurken, iş ortaklarımız tarafından da Yılın Global Tedarikçisi seçiliyoruz. Müşterilerimizin taleplerine daha hızlı cevap vermek için pandemi döneminde çalışan sayımızı iki katına çıkardık, uluslararası iş ortaklarımız için devreye aldığımız Çerkezköy işletmesi de faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

47 yıllık geçmişimizle gelişime açık bir yapıya sahibiz. Yorglass sürekli gelişen, büyüyen ve teknolojiye etkin yatırımlarda bulunan vizyonuyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda müşterilerimizi ve paydaşlarımızı işimizin merkezine yerleştirirken, sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, inovatif ürünlerimizi pazarla buluşturuyoruz. 2021 sonunda ise toplam ihracatımızı önceki yıla oranla yüzde 60 artırmayı planlıyoruz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

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