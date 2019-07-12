Yorglass sanayinin devler liginde

45 yıldır Türkiye'de cam sektörünün öncü şirketlerinden Yorglass, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2017'ye göre 70 basamak yukarı çıkarak, 50. sırada yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl hazırlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışlar bazında en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği araştırmada, Türkiye'de cam sektörünün güçlü oyuncularından Yorglass, 2017'ye göre 70 basamak yukarı çıkarak 50. Sırada yer aldı. Şirket, aynı araştırmada 2017 yılında 120. sırada yer alıyordu. Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi arasında yıldan yıla konumunu yükselten Yorglass, gösterdiği büyüme performansıyla devler ligine adımını attı.

Geçtiğimiz ay açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde de 502'inci sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atan Yorglass, üretimden satışlarda elde ettiği gelir, ihracattaki başarısı, Ar-Ge faaliyetlerine ve yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlarla İSO İkinci 500 listesine 50. sıradan girdi.İhracatta elde ettiği yükselişi İSO İkinci 500 listesine de yansıtan şirket, İSO İkinci 500 2017 listesinde 120. Sıradaki yerini bir yılda 70 basamak yükseltmiş oldu.

YENİLİKÇİLİK KATMA DEĞER YARATIYOR

Yarım asra yakındır Türkiye'de üretim yapan Yorglass, cam sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak 2018 yılında ihracat performansını yüzde 25 oranında artırdı. Başarılı ihracat performanslarının yanı sıra katma değerli üretim güçleriyle de Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasına girdiklerini söyleyen Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "2018 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bir önceki yıla göre 70 basamak yukarı çıkarak 50. olmamız bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarı, iş ortaklarımızdan müşterilerimize, tüm çalışanlarımızla birlikte Yorglass Ailesinin ortak başarısıdır. Bu önemli araştırmanın sonuçları, en zor koşullarda dahi katma değerli üretim yapan, Ar-Ge'ye yatırım yapan ve ihracata odaklanan sanayicilerin yatırımlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırdığını gösteriyor.Biz de bu sanayiciler arasında bu yıl 50. sırada yer alarak, sektördeki 45. Yılımızı taçlandırdık. Faaliyetlerimizin ana odağında her zaman müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek karşılamak geliyor. Çünkü yenilikçilik ve yeni nesil üretim teknolojileri, katma değeri de beraberinde getiriyor. 2019 yılında da birlikte çalıştığımız ve hizmet verdiğimiz tüm ekosistemimize ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

CAM SEKTÖRÜNDE 45 YILLIK DENEYİM

Düz cam ticareti ve endüstriyel cam işleme sektörünün dekoratif cam, ticari soğutucu ve beyaz eşya kollarında faaliyet gösteren Yorglass, çatısı altında yer alan Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya markalarıyla Manisa, Gebze, Bolu ve Eskişehir'de olmak üzere 4 üretim tesisi ve İzmir'deki Ticaret İşletmesi ile hizmet veriyor. 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2018 yılında 40 milyon doları aşan ihracat geliriyle düz cam sektöründe en çok ihracat yapan ikinci firma konumunda bulunuyor.

Kaynak: Bültenler