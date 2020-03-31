Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haber
Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı

Aksaray'da eşinin şikayeti üzerine mahkemeden evden uzaklaştırma alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam polis ve sağlıkçıların kontrolünün ardından Aksaray Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi.

31.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:08
Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı

Aksaray'da eşinin şikayeti üzerine mahkemeden evden uzaklaştırma alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam polis ve sağlıkçıların kontrolünün ardından Aksaray Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5702 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 gecedir mahalledeki çocuk parkında bulunan bankta üzerindeki yorganla yatarak geceyi geçiren 63 yaşındaki yabancı uyruklu Kamal Tahari isimli yaşlı adamı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çağrı merkezi olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bankta yatan yaşlı adamı kaldırarak bir süre sohbet etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve sorgulamada yaşlı adamın eşinin şikayeti üzerine mahkemece evden uzaklaştırma aldığını tespit ederek, kalacak yeri olmadığı için 3 gündür parktaki bankta geceyi geçirdiğini tespit etti. Bunun üzerine 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaşlı adamı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık kapsamında herhangi bir hastalık ve bulguya rastlanmayan yaşlı adam daha sonra polis ekiplerinin belediyeyle görüşmesi üzerine Aksaray Belediyesi Pansiyonu'na götürüldü. Elindeki yorganıyla pansiyona gelen yaşlı adam yetkililerin yaptığı kayıt işleminin ardından odasına yerleştirildi. 112 Acil Yardım ve polis ekipleri yaşlı adamı sokağa çıkmaması yönünde de bilgilendirerek uyardı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi Haber
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz Haber
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haber
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Basketbolcu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Rusya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 23:08:06. #1.15#
title